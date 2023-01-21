Спецоперация 21 января 2023, 15:16 Пункт управления отдельного стрелкового батальона тербороны ВСУ уничтожили в Донбассе Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт управления стрелкового батальона тербороны ВСУ в ДНР

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Подразделения ВС РФ поразили пункт управления 36-го отдельного стрелкового батальона тербороны ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что пункт управления уничтожили в районе населенного пункта Котляровка. Кроме того, силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение 67-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 95-ти районах.

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За минувшие сутки противник лишился самолета Су-24. Его сбили в районе населенного пункта Владимировка в ДНР. В районе Лозовой Харьковской области средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. По данным министерства, за последние 24 часа российские военные уничтожили также 14 беспилотников ВСУ.

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