Важное 31 августа 2023, 14:18 Пункт управления и полевой лагерь подготовки ВСУ поразили в ДНР Минобороны: ВС России поразили пункт управления и лагерь подготовки ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военнослужащие нанесли удары по пункту управления бригады и полевому лагерю подготовки боевиков Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны России.

«В районе города Угледара и населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики поражены пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих», — указали в ведомстве.

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В министерстве добавили, что за минувшие сутки российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 128 районах. Неподалеку от Славянска в ДНР украинская армия лишилась зенитного ракетного комплекса С-200.

Ранее Вооруженные силы России поразили штаб украинской оперативно-тактической группы «Донецк» в районе населенного пункта Ровное в ДНР. Также ВСУ потеряли узел связи 24-й механизированной бригады.