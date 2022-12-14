Важное 14 декабря 2022, 15:21 Пункт управления группировки войск ВСУ «Лиман» уничтожили в ДНР Минобороны России: в районе Краматорска уничтожили украинский пункт управления «Лиман» РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили пункт управления оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины, рассказали в Минобороны РФ. Там уточнили, что позиции ВСУ поразили в районе Краматорска в ДНР.

В районе села Каменское Запорожской области российские военные поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. А в ДНР уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства.

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За прошедшие сутки ВС России уничтожили три вражеских беспилотника. Их поразили в Херсонской и Запорожской областях.

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«Кроме того, в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики перехвачен реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS», — добавил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

С начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 343 самолета, 183 самолета, 2658 украинских беспилотников, а также почти 400 ЗРК и более семи тысяч танков и других бронированных боевых машин.

Российские военные продолжают наступление на Донецком направлении. В Минобороны сообщили об установлении контроля над основной частью села Водяного в ДНР.