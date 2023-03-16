Важное 16 марта 2023, 14:28 Пункт управления бригады ВСУ уничтожили в ДНР Минобороны сообщило об ударе по пункту управления ВСУ около поселка Камышевка в ДНР РИА «Новости»

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Российские войска поразили пункт управления бригады ВСУ в районе поселка городского типа Камышевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил что речь идет о пункте управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

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Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российской группировки войск уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в районе села Ясеневого в ДНР.

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Еще одного зенитно-ракетного комплекса — «Оса-АКМ» — противник лишился около Константиновки. Около села Миньковка ВСУ потеряли радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Всего за минувшие сутки группировка российских войск нанесла поражение 93 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, а также ударила по живой силе и технике в 186 районах.