Спецоперация 11 февраля 2024, 15:02 Пункт управления бригады ВСУ уничтожили под Донецком ВС России ударили по пункту управления бригады ВСУ в районе Новогродовки ДНР РИА «Новости»

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ВС России атаковали пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ и склад авиационных средств поражения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские войска с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии также уничтожили боевиков ВСУ и украинскую военную технику в 119 районах в зоне спецоперации.

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«Поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики, склад авиационных средств поражения», — указали в пресс-службе.

Системы противовоздушной обороны за сутки били 30 дронов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. На Южно-Донецком направлении потери украинской армии составили до 150 боевиков, а на Донецком — до 325 военных.

Ранее тульские десантники водрузили флаг России в освобожденном селе Веселое в Донецкой Народной Республике. Его установили возле мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. Установку флага десантники посвятили военным, которые боролись с фашизмом.