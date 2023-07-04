Спецоперация 04 июля 2023, 11:00 Пункт управления БПЛА уничтожили на Донецком направлении Артиллерия группировки «Юг» уничтожила пункт управления БПЛА на Донецком направлении РИА «Новости»

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Артиллеристы группировки войск «Юг» ударом гаубицы Д-30 уничтожили украинский пункт управления беспилотниками. Боец дивизиона с позывным Аргун сказал РИА «Новости», что это позволило военным работать без помех.

Наводчики отдельного разведывательного батальона «Спарта» вычислили по характерной антенне на Донецком направлении пункт управления БПЛА. С него, по словам военнослужащего, подавляли российские дроны. Артиллеристы нанесли удар гаубицей Д-30 калибра 122 миллиметра.

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«После уничтожения данной цели в этом районе наши БПЛА работали без затруднений», — сказал он.

Российские беспилотники «Ланцет» уничтожили в зоне спецоперации поставленную Францией артиллерийскую установку Caesar. Британские журналисты заявили, что они разнесли машину на куски, и рассказали о большой опасности этих дронов для украинской армии.