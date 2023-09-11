Важное 11 сентября 2023, 13:25 Пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожили в Херсонской области Минобороны: в Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими БПЛА РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Херсонской области. Объект уничтожили, сообщили в Минобороны.

Пункт находился в районе населенного пункта Берислав, уточнили в ведомстве.

Реклама

За сутки на Херсонском направлении в зоне проведения спецоперации российским военным удалось уничтожить до 20 бойцов ВСУ. Противник также лишился трех автомобилей, двух гаубиц Д-30 и станции радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

В районе населенного пункта Трудовое в Запорожской области удар нанесли по украинской радиолокационной станции обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России за последние 24 часа поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах.