06 декабря 2022, 14:48
Пункт размещения иностранных наемников уничтожили под Харьковом
Минобороны сообщило об ударе по пункту размещения иностранных боевиков под Харьковом
Вооруженные силы России ударили по пункту временного размещения группировки иностранных наемников около села Ильичевка Харьковской области. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он добавил, что за минувшие сутки ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии удалось уничтожить четыре пункта управления ВСУ в Купянске, селе Степное Запорожской области и городах Краматорск и Артемовск Донецкой Народной Республики.
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Кроме того российские военные поразили 83 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях и ударили по живой силе и военной техники в 176 районах,
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Около поселка Андреевка в ДНР уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В трех районах Запорожской области ликвидировали три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Истребители Воздушно-Космических сил России сбили украинский самолет МиГ-29 в районе села Ясеновое в ДНР.
Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников ВСУ, выпущенных по населенным пунктам в Харьковской и Запорожской областей, а также Луганской Народной Республики.
Также они перехватили 15 снарядов реактивных систем HIMARS и «Ураган» около Комиссаровки в ЛНР, Богдановки Херсонской области, городов Томак и Мелитополь Запорожской области.
Еще две американские противорадиолокационные ракеты HARM сбили в районе Морозовки в Херсонской области.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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