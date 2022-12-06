Важное 06 декабря 2022, 14:48 Пункт размещения иностранных наемников уничтожили под Харьковом Минобороны сообщило об ударе по пункту размещения иностранных боевиков под Харьковом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы России ударили по пункту временного размещения группировки иностранных наемников около села Ильичевка Харьковской области. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что за минувшие сутки ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии удалось уничтожить четыре пункта управления ВСУ в Купянске, селе Степное Запорожской области и городах Краматорск и Артемовск Донецкой Народной Республики.

Реклама

Кроме того российские военные поразили 83 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях и ударили по живой силе и военной техники в 176 районах,

Реклама

Около поселка Андреевка в ДНР уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В трех районах Запорожской области ликвидировали три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Истребители Воздушно-Космических сил России сбили украинский самолет МиГ-29 в районе села Ясеновое в ДНР.

Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников ВСУ, выпущенных по населенным пунктам в Харьковской и Запорожской областей, а также Луганской Народной Республики.

Также они перехватили 15 снарядов реактивных систем HIMARS и «Ураган» около Комиссаровки в ЛНР, Богдановки Херсонской области, городов Томак и Мелитополь Запорожской области.

Еще две американские противорадиолокационные ракеты HARM сбили в районе Морозовки в Херсонской области.