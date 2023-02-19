19 февраля 2023, 15:10
Пункт расположения полка ВСУ уничтожили под Хмельницким высокоточными ракетами
Минобороны: пункт дислокации 338-го полка ВСУ под Хмельницким поразили высокоточные ракеты
Высокоточные ракеты использовали российские военные для удара по пункту дислокации 383-го отдельного полка украинских войск, отвечающего за использование беспилотников, в районе города Хмельницкий. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Для удара использовали высокоточные ракеты большой дальности морского базирования.
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«Поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий», — заявил представитель Минобороны.
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Конашенков добавил, что также ракетным ударом уничтожили склад артиллерийских боеприпасов около железнодорожной станции «Гречаны» в Хмельницкой области.
Всего за минувшие сутки армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российской группировки войск поразили 92 артиллерийских подразделения украинских боевиков на огневых позициях и нанесли удар по живой силе и военной технике противника в 118 районах проведения специальной военной операции.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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