Пункт оказания помощи в Безыменном принял 372 беженца из Мариуполя

Из Мариуполя в Безыменное за сутки были эвакуированы 372 беженца, в том числе 42 ребенка. Об этом сообщил штаб теробороны ДНР.

Людей приняли в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернули силами местного МЧС. Всего с 5 марта сюда приехал 30 781 вынужденный переселенец.

Беженцы регулярно сообщают, как плохо украинские националисты и военные обращались с мирными жителями. Так, мужчина по имени Александр рассказал об обстреле домов из танков, грабеже квартир и поджогах.

Тем временем боевики продолжили обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики. Утром 12 мая практически одновременно велся огонь по Ясиноватой, Михайловке и Пантелеймоновке.