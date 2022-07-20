Пункт о российском зерне предложили включить в стамбульские договоренности

Россия настояла на включении пункта о собственном зерне в стамбульские договоренности по вывозу украинского зерна. Такой «сигнал» российские власти послали генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, сообщил в интервью РИА «Новости» и RT глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, участники переговоров в Стамбуле — представители Турции, России, Украины и ООН — договорились о базовых принципах вывоза украинского зерна. Однако когда предложили обозначить вторую часть пакета мер, по российскому зерну, поступил отказ.

«Украинцы категорически отказались. Делегация ооновцев просто промолчала стыдливо. <…> Мы вчера послали сигнал господину генеральному секретарю (ООН) и сказали — как же так, это же твоя инициатива, ну вот, давайте сейчас с украинским решим, а потом с российским», — сказал он.

Он добавил, что США и Великобритания через представителей в секретариате оказывают на генсека ООН колоссальное давление и используют в своих интересах. Запад пытается втянуть его в игры вокруг зерна, несмотря на все разъяснения.