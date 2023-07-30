Спецоперация 30 июля 2023, 11:10 Пункт хранения и обслуживания беспилотников ВСУ уничтожили возле Могилевки Минобороны РФ: в Днепропетровской области уничтожили пункт хранения беспилотников ВСУ Pxhere

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Российские войска уничтожили центр переучивания ВСУ и пункт хранения и ремонта украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены: центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, на Херсонском направлении российские бойцы ликвидировали до 65-ти украинских боевиков и пять автомобилей.

Ранее киевский режим предпринял попытку атаковать беспилотниками Москву. Российские защитники уничтожили и подавили дроны, однако потерявшие управление летательные аппараты врезались в здания «Москва-Сити». Ранее «360» публиковали кадры последствий налета БПЛА.

Помимо этого, ночью украинские боевики направили 25 беспилотников на Крым. Но атака оказалась безуспешной. Дроны, не достигнув цели, упали Черное море возле мыса Тарханкут.