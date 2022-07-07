facebook_pixel
    07 июля 2022, 12:50

    Пункт дислокации иностранных наемников уничтожили в Херсонской области

    Минобороны: ВКС уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Херсонской области

    Александр Иванов

    ВКС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Херсонской области и центр подготовки ВСУ в районе Очакова. О ходе спецоперации сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    За сутки российские военные высокоточным оружием уничтожили шесть пунктов управления ВСУ. Среди них — пункты управления 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашева и двух батальонов территориальной обороны в районе Николаева.

    Помимо этого, была ликвидирована живая сила и военная техника ВСУ в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровском Херсонской области и центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова.

    Конашенков добавил, что ВСУ лишись трех складов с вооружением и боеприпасами в районе Артемовска, Северска и Звановки в ДНР.