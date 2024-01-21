Спецоперация 21 января 2024, 12:17 Пункт дислокации иностранных наемников поразили в районе Константиновки в ДНР ВС России ударили по пункту дислокации наемников в районе Константиновки в ДНР РИА «Новости»

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Российские военнослужащие нанесли поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, ВС России уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.

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Успешные удары российские подразделения нанесли также по 127 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах спецоперации, следует из сводки ведомства, опубликованной 21 января.

За сутки средства ПВО перехватили тактическую ракету «Точка-У», два реактивных снаряда HIMARS, а также уничтожили 43 украинских БПЛА, в том числе в районах Великого Выселка, Лимана Первого Харьковской области, Верхнекаменки, Белогоровки и Шипиловки (ЛНР), Спорного и Соледара (ДНР), Песчановки, Подлесного и Подстепного (Херсонская область) и Каменки-Днепровской (Запорожская область).

На Купянском направлении ВС России освободили село Крахмальное.