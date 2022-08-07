Псковское радио заработало в районе Херсонской области

Псковская радиостанция «Седьмое небо» начала работать в Бериславском районе Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По словам главы области, восстановление нормальной связи и работы медиа стало одним из главных вопросов, которые необходимо решить в Бериславском районе.

«И в этой части уже есть хорошая новость! Общими усилиями запустили вещание псковского радио „Седьмое небо“ в Бериславе — его можно услышать на частоте 101FM», — написал Ведерников в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пока радиус охвата радиостанции составляет всего 1,5 километра. Местные власти уже заказали оборудование, которое расширит трансляцию до 15 километров. Губернатор поблагодарил коллег за оперативную работу.

Ранее Псковская область взяла шефство над Бериславским районом Херсонской области. Российский регион поможет властям подготовиться к новому учебному году и отопительному сезону. Также району помогут решить вопросы, связанные со здравоохранением и транспортным обеспечением.