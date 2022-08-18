Провокации ВСУ грозят миру вторым Чернобылем

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Киев ВСУ планируют нанести удары по Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию. Такими провокациями киевский режим пытается привлечь дополнительную финансовую и военную помощь и добиться передачи станции под международный контроль. Военный эксперт Борис Джерелиевский поделился с «360» своим мнением о возможном развитии событий.

Далее — прямая речь.

В украинских провокациях есть рука Запада. Как мы знаем, Украина обвиняет нас в том, что якобы мы обстреливаем атомные электростанции. Запад понимает всю абсурдность обвинений киевского режима в отношении России, но не предпринимает никаких шагов для обуздания украинских формирований.

Источник фото: РИА «Новости»

Мы даже знаем, что используется и западное оружие для нанесения ударов по Энергодару. В частности британские переделанные противокорабельные ракеты. Так что, в принципе, Запад имеет непосредственное отношение к этому.

Во-первых, Зеленскому нужно добиться того, чтобы Россию признали страной-террористом. Во-вторых, ему необходимо, чтобы ЗАЭС передали под международный контроль. Зачем это ему нужно? Для введения иностранных сил Борис Джерелиевский Военный эксперт.

Зеленский также рассчитывает, что таким образом обеспечит часть потребности в электроэнергии зимой. Но самое главное — провокационная задача.

В последнее время большое количество западных СМИ написали критические материалы о Зеленском и о его команде. И кроме того, интерес в целом к Украине и нацистскому режиму снижается.

Для Зеленского это смерти подобно. Помимо его любви к хайпу и вниманию, это напрямую связано с помощью и финансовыми потоками. Поэтому необходимо постоянно оживлять интерес. Для этого он готов использовать что угодно. Вплоть до смертельно опасных для всей Европы провокаций. Если ВСУ ударят по АЭС, может произойти второй Чернобыль.

Источник фото: РИА «Новости»

Украинская тактика

Единственная гарантия обезопасить себя от таких провокаций, от этой и дальнейших — это денацификация и демилитаризация Украины. Потому что пока киевский режим будет контролировать хоть какую-то территорию Украины, пока он будет обладать хоть каким-то ресурсом, он будет постоянно создавать угрозу для России, всех соседних стран и для человечества.

Нацисты — это смертельно опасно для человечества. Их необходимо уничтожать Борис Джерелиевский Военный эксперт.

Мы можем вспомнить украинскую провокацию в Буче. Это была одна из самых омерзительных и крайне циничных провокаций. Мы можем вспомнить удар по Краматорску, когда специально собрали людей якобы для эвакуации и ударили по вокзальной площади ракетой «Точка-»У. Они пытались выдать это за работу «Искандера». Несколько подобных провокаций предотвратили наши системы ПВО.

В Донецке провокаторы собрали людей, жен и матерей мобилизованных. Хотели нанести ракетный удар, но его перехватили. Подобная провокация предпринималась в отношении Мелитополя. По большому счету у всех этих ударов не военные цели: речь именно об организации провокаций, кровавых провокаций.

Вчера мы нанесли удар по общежитию в Харькове, которое украинцы превратили в место дислокации иностранных наемников. Сами украинские ресурсы высказали сомнения по поводу природы этого удара: некоторые начали писать, что, может быть, это была очередная провокация Зеленского перед приездом Гутерриша.