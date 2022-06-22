Конфликт на Украине спровоцировали своими заявлениями и бездействием власти США и Великобритании, а также в целом G7. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

В октябре прошлого года Украина взяла на вооружение ударные беспилотники Bayraktar, чем обеспокоила российские власти. С провокационными заявлениями выступили власти США, Великобритании и представители G7. Вместо того чтобы потребовать прекратить использовать ударные беспилотники, они стали нагнетать обстановку.

«Америка не мировой полицейский. Америка не мировое финансовое государство. Она может только настаивать на этом. Все эти провокации пошли от США и Великобритании. И Японии не нужно на это поддаваться», — сказал Мунэо Судзуки.

В этом же интервью японский политик признал бесполезность антироссийских санкций в решении конфликта на Украине. Он заявил, что западным странам и Японии следовало выступить в качестве посредника на переговорах.