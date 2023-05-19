Спецоперация 19 мая 2023, 10:51 Провокации неизбежны. Военный политолог оценил вероятность атаки ВСУ по Калининграду Политолог Иванников: ВСУ могут атаковать Калининградскую область piqsels

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ВСУ могут устроить провокации в Калининградской области. Для этого киевский режим, скорее всего, привлечет военных НАТО, рассказал в интервью Ura.ru военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

«Калининградская область уникальна, так как окружена враждебно настроенными к российской государственности странами НАТО. Провокации неизбежно могут быть», — заявил спикер.

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Иванников сообщил, что для этого формируются подразделения из частных военных компаний, которые в большей степени состоят из бойцов НАТО: отпускников, ветеранов, контрактников.

«Это те, кто приостановил службу, перешел в частные военные компании, чтобы осуществлять именно провокационные действия по отношению к Калининградской области. То есть, фактически, это хорошо подготовленный, обученный спецназ», — пояснил эксперт.

Он добавил, что натовская техника очень сложная, поэтому управлять ей могут только профессионалы.

Подполковник запаса напомнил, что Польша хотела переименовать Калининград в Крулевец. Это информационная провокация, после которой могут начаться реальные атаки, отметил он.

Тем не менее преподаватель РГГУ, эксперт по Польше Вадим Трухачев к факту переименования относится спокойно. Он отметил, что в России у тоже есть случаи, когда тот или иной город местные жители называют иначе. Никакой угрозы Калининграду, по его словам, это изменение официального названия не представляет.

Однако ранее поляки собирались разместить американские реактивные системы HIMARS у границы с Калининградской областью. В МИД РФ заметили, что Запад видит, что санкционная политика против России не работает и пытается отыграться на жителях Калининградской области.