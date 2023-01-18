Спецоперация 18 января 2023, 12:03 Проведение спецоперации связали с ликвидацией угроз безопасности России Глава МИД Лавров назвал целью спецоперации обеспечение безопасности России РИА «Новости»

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Специальная военная операция предназначена для обеспечения безопасности России от внешних угроз, в том числе из ближайших стран. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что цели для проведения специальной военной операции никто не выдумывал, а определил, опираясь на законные интересы, касающиеся безопасности нашей страны.

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Отвечая на вопрос о возможном прекращении боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, глава МИД отметил, что эту тему уже неоднократно комментировали военные специалисты и президент России Владимир Путин.

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«Он подтвердил в очередной раз, что у специальной военной операции есть цели, которые не выдуманные, которые не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными, законными интересами безопасности Российской Федерации», — заявил Лавров.

Президент России Владимир Путин во время выступления на приеме, посвященном Дню героев Отечества, назвал целью специальной военной операции защиту людей. Поэтому делать это нужно достойно.