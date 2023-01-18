18 января 2023, 12:03
Проведение спецоперации связали с ликвидацией угроз безопасности России
Глава МИД Лавров назвал целью спецоперации обеспечение безопасности России
Специальная военная операция предназначена для обеспечения безопасности России от внешних угроз, в том числе из ближайших стран. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что цели для проведения специальной военной операции никто не выдумывал, а определил, опираясь на законные интересы, касающиеся безопасности нашей страны.
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Отвечая на вопрос о возможном прекращении боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, глава МИД отметил, что эту тему уже неоднократно комментировали военные специалисты и президент России Владимир Путин.
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«Он подтвердил в очередной раз, что у специальной военной операции есть цели, которые не выдуманные, которые не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными, законными интересами безопасности Российской Федерации», — заявил Лавров.
Президент России Владимир Путин во время выступления на приеме, посвященном Дню героев Отечества, назвал целью специальной военной операции защиту людей. Поэтому делать это нужно достойно.
Сергей Лавров
Специальная военная операция РФ на Украине
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