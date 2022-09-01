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Провальные попытки контрнаступления ВСУ назвали обманными маневрами

Аналитики ISW: провальное контрнаступление ВСУ может быть обманным маневром

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Провальные попытки украинских войск пойти в контрнаступление могут быть обманным маневром. К подобным уловкам прибегают, когда хотят скрыть направление будущего удара. Такое мнение выразили аналитики американского Института по изучению войны (ISW).

Как отметили специалисты, украинские власти давно признали, что у ВСУ нет достаточного количества механизированных сил для проведения контрнаступления. В связи с этим руководство страны решило перейти к тактике обманных маневров.

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«Поскольку наступление представляет собой ложные уловки, а не преднамеренные атаки, которые, как ожидается, увенчаются успехом, они часто выглядят как неудачи — атакующие части отступят, когда почувствуют, что убедили защитника в своей серьезности», — пояснили авторы статьи.

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По их словам, с помощью таких маневров ВСУ могут пытаться скрыть истинное направление будущего удара. Также военные пытаются подобным образом выиграть время.

Аналитики предположили, что Украина начнет наступательные операции в течение ближайших недель и месяцев. Пока войска пытаются нащупать слабые места противника.

США

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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