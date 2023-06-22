Спецоперация 22 июня 2023, 11:24 Провал Зеленского в конфликте с Россией предрекли в США Подполковник ВС США Дэвис: если Зеленский не изменит тактику, то проиграет конфликт с РФ

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо изменить тактику, если он не хочет уступить в конфликте с Россией. Об этом в материале для издания 19fortyfive написал подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

По его словам, Зеленскому необходимо лучше управлять обстановкой на фронте, ставшей нестабильной после первых неудач ВСУ в ходе контрнаступления.

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«Украина рискует потерять слишком много живой силы, рискует утратить новые территории. Зеленскому уже пора закладывать базу для мирных переговоров с Россией на как можно лучших условиях для его страны», — написал Дэвис.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал «360», что Запад постарается организовать переговоры с Россией. Однако истинная цель их заключается в заморозке конфликта для полного перевооружения Украины по натовскому образцу.

Также американские СМИ сообщали, что Зеленский окажется вынужден приступить к диалогу с Россией ради получения гарантий вступления Украины в НАТО.