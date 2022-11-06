Протоиерей Михаил Васильев погиб на Украине | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 18:49 Протоиерей Михаил Васильев погиб на Украине Канал епископа Саввы: настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН Васильев погиб в СВО РИА «Новости»

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Настоятель патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб на полях спецоперации. Об этом сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

«На фронте принял смерть еще один военный священник. Знаменитый в этой среде отец Михаил Васильев. Царствие небесное, вечная память», — написал епископ.

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Священник погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей. Он участвовал в миротворческих операциях в Абхазии, Боснии, Косово, Северном Кавказе и Сирии.

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Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что «могущественные силы» пытаются «ослабить Святую Русь». До этого он сказал, что мир идет по неверному пути.