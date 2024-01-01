Спецоперация 01 января 2024, 15:01 Противник сдувается. Путин оценил обстановку на поле боя в зоне СВО Путин: ситуация на поле боя меняется, противник сдувается РИА «Новости»

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Ситуация на поле боя в зоне специальной военной операции меняется, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. По оценке главы государства, противник продолжает терять ресурсы и попросту сдувается.

Во время беседы с бойцами Путин отметил, что ход специальной военной операции оценивает в целом удовлетворительно. Отдельно он подчеркнул, что любые наступательные действия ВС РФ проводят только после серьезного огневого поражения позиций противника.

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Также президент указал на возможности, которыми обладает российская армия.

«Наши вооруженные силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооруженной борьбы, насколько к этому не готовы [армии других государств] и не может делать ни одна армия в мире», — подчеркнул глава государства.

В частности, Путин отметил, что на вооружении ВС России стоят такие средства поражения, которых нет ни у одной армии в мире. Еще одной особенностью ВС РФ президент назвал способность «применять все, что появляется».

Говоря об обстановке на поле боя в зоне СВО, глава государства указал на то, что ситуация меняется. И процесс этот идет далеко не в пользу ВСУ.

«Противник сдувается», — констатировал Путин.