Спецоперация 20 ноября 2022, 07:59 Противник не пройдет. Минобороны показало установку малозаметных препятствий для бронетехники Минобороны показало кадры установки малозаметных препятствий для бронетехники противника

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Минобороны России показало кадры установки фортификационных сооружений в зоне спецоперации. Инженерные подразделения Центрального военного округа создают малозаметные препятствия, затрудняющие продвижение бронетехники и личного состава противника.

«Например, если пойдет БМП и зацепит за собой на гуслю малозаметное препятствие, в дальнейшем его движение затруднится: все зафиксируется, намотается на катки», — пояснил один из военнослужащих.

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Такие препятствия устанавливают, например, в лесу, чтобы не дать личному составу противника продвинуться и подтолкнуть его к «совершению маршей в неразведанной местности».

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Военные инженеры оснащают оборонные рубежи траншеями, рвами и скрытыми укрепленными огневыми позициями. Они могут выдержать удары артиллерии, так что военнослужащие могут наносить огневое поражение противнику, оставаясь при этом в безопасности.

Кроме того, военные инженеры возводят минно-взрывные и невзрывные заграждения.

" Бетонные конструкции установлены на строго определенных интервалах и дистанциях и предназначены для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колесной техники противника», — пояснили в Минобороны России.