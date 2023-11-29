Спецоперация 29 ноября 2023, 04:03 «Противник начинает сыпаться». Алаудинов заявил об успехах российской армии на западе Клещеевки Командир спецназа Алаудинов: ВС РФ хорошо продвинулись на западе Клещеевки Пресс-служба Минобороны

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Российская армия за последнюю неделю хорошо продвинулась на западе Клещеевки на Артемовском направлении. Об успехах Вооруженных сил РФ в кулуарах дискуссионной площадки «Горжусь Россией» РИА «Новости» рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Западная окраина Клещеевки — там уже хорошо продвинулись за последнюю неделю. <…> Очень много уничтоженного противника, противник потихоньку начинает сыпаться», — отметил Алаудинов.

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Командир «Ахмата» добавил, что по мере продвижения российские войска берут пленных.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска заняли более выгодные позиции в районе Артемовска. ВС РФ отразили три украинские атаки и нанесли поражение живой силе противника в районах Часова Яра, Георгиевки и Клещеевки в ДНР.

В Вооруженных силах России создаются новые артиллерийские бригады большой мощности. На их вооружение поступят крупнокалиберные пушки «Пион» и «Малка», а также минометы «Тюльпан», сообщили «Известия».