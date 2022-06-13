«Передвигаться быстро и осторожно». Работу российских военных в ДНР засняли на видео

Российские военные продолжают освобождать населенные пункты в Донецкой Народной Республике. Съемочная группа «360» проехалась по одному из сел и пообщалась с солдатами.

«Хамер, на котором мы едем, бойцы девятого полка ДНР взяли как трофей при освобождении Маруиполя. Слева и справа — минные поля, передвигаться нужно осторожно, но быстро, так как идут обстрелы», — рассказала на видео корреспондент «360» Натали Графчикова.

Военные показали журналистам последствия обстрелов со стороны ВСУ. Раньше на территории населенного пункта были огневые точки украинских бойцов.

«Довольно-таки приличный укреп район армии ВСУ, поэтому вы видите сожженную технику. <…> Бои здесь были довольно приличные», — отметил один из военнослужащих.

Украинские солдаты практически полностью разрушили населенный пункт. Теперь дома стоят без крыш, стен и стекол. Во время отступления противник крушил все.

«На подъезде к Верхнеторецкому чуть не попадаем под обстрел. Прячем Хамер в ангаре, в соседних укрыты танки, чтобы беспилотники ВСУ — здесь их называют „птички“ — не увидели», — пояснила Графчикова.

Съемочной группе показали противопехотные мины ЗК «Лепесток», которые ВСУ разбрасывают кассетами. Также военные продемонстрировали танк из мариупольского села Гнутово. Техника стала очередным трофеем.

Как подчеркнула Графчикова, обстрелы Донецка, Макеевки и Горловки продолжатся, пока российские войска не возьмут Авдеевку. Там засела группировка ВСУ. Главная задача сейчас — перекрыть им все каналы для доставки боеприпасов и продовольствия. Этим и занимается легендарный девятый полк ДНР.