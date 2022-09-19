«Противник категорически не любит с нами встречаться». Командир рассказал о работе спецназа в СВО | 360°

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«Противник категорически не любит с нами встречаться». Командир рассказал о работе спецназа в СВО

Минобороны России показало работу группы спецназа в спецоперации на Украине

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Группа специального назначения Западного военного округа при помощи гранатометов и стрелкового оружия разбила огневую точку националистов. Минобороны России показало работу бойцов в ходе спецоперации на Украине.

Военные обнаружили огневую точку и получили приказ ее уничтожить. Бойцы спецназа выдвинулись и незаметно приблизились к ней, а потом с использованием стрелкового оружия и гранатометов совершили огневой налет. Уничтожив цель, они вернулись на пункт сбора.

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«Выезжаем частенько, несколько раз в неделю, бывает чаще, в зависимости от интенсивности боевых действий. <…> Противник категорически не любит с нами встречаться», — рассказал командир группы специального назначения.

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Он объяснил, какие задачи выполняют бойцы спецназа. Они участвуют в разведке, в том числе ищут цель при помощи беспилотников, наводят и корректируют точность ударов артиллерии, уничтожают огневые точки противника, устраивают засаду для диверсионно-разведывательных групп.

Минобороны РФ

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