«Противник деморализован, наступать не хочет». Российский военный — об упадке сил в ВСУ | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 08:27 «Противник деморализован, наступать не хочет». Российский военный — об упадке сил в ВСУ Командир артиллеристов рассказал, что ВСУ деморализованы после провалов в Запорожье

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После неудач в Запорожской области Вооруженные силы Украины деморализованы и не готовы наступать. Несмотря на это, они пытаются устраивать провокации, рассказал РИА «Новости» командир артиллерийского подразделения Южного военного округа с позывным Владимир.

«Есть радиоперехваты — противник деморализован, наступать не хочет. Активность снижается», — сказал он.

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Украинские военные пытаются устраивать провокации или диверсии. Офицер считает, что они вынашивают план реванша. Однако после неудачных вылазок в Запорожской области и больших потерь ВСУ уже не так уверены в своих силах.

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Последнюю крупную попытку прорыва на Запорожском направлении отбили в середине сентября. Тогда ВСУ использовали танки и бронетехнику, их отбросили на исходные позиции. Затем они только прощупывали слабые места в линии обороны.

Российский военный объяснил нерешительность ВСУ не только упадком духа, но и естественными погодными условиями. Пришла осень, листья с деревьев облетели и территория стала лучше просматриваться. Кроме того, опустилась температура воздуха, что тоже повлияло на выполнение боевых задач, добавил он.