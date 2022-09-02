Спецоперация 02 сентября 2022, 11:44 Поделиться Telegram

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Viber «Противник боится "Аллигатора"». Командир Ка-52 рассказал о боевом вылете на Украине Минобороны России показало боевую работу вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине

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Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» Восточного военного округа уничтожили очередной опорный пункт противника. Минобороны России показало боевой вылет при проведении спецоперации на Украине.

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 используют во время спецоперации на Украине. Они наносят удары по укрепленным районам националистов, опорным пунктам и технике. Цель одного из последних вылетов — уничтожить опорный пункт, который украинские войска возвели всего за одну ночь.

Командир экипажа вертолетов Ка-52 объяснил, что они хотели остаться незамеченными, поэтому так торопились. Противник часто маневрирует так, что не бывает двух одинаковых вылетов, каждый уникален. Не вышло, новый опорный пункт вычислили и разбили.

«Когда мы выходим на боевой путь, противник слышит грохот наших лопастей, наше рычание и просто покидает позиции. Боится он „Аллигатора“», — заявил военнослужащий.

Российские войска испытали на поле боя улучшенную версию «Аллигатора» — Ка-52М. Модернизированный вертолет оборудовали новым радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решеткой и управляемой ракетой с повышенной дальностью, цифровым приводом, двигателем ВК-2500 и другими компонентами. Военные дали на него хорошие отзывы.