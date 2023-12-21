Спецоперация 21 декабря 2023, 04:48 «Противник бежал». Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском Российские бойцы заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском РИА «Новости»

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Ивановские десантники из Южной группировки войск взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны. Цитату привело РИА «Новости».

«На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска», — заявили в ведомстве.

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По информации министерства, штурмовикам помогала активная работа воздушной разведки. Сначала российская артиллерия подавила огневые средства противника и нарушила его систему управления. Затем позиции ВСУ атаковали расчеты FPV-дронов. После этого по украинские позиции зашли ивановские десантники и зачистили их.

«Противник бежал, бросив своих раненых и убитых», — рассказали в Минобороны.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах спецназа «Ахмат» Артемовском направлении.