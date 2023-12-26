Эксклюзив 26 декабря 2023, 13:38 «Против бедуинов воевать — ума не надо». ВС России разрушили миф о непобедимости оружия НАТО Губернатор Балицкий: ВС РФ разрушили миф о непобедимости натовского оружия

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Российские силы разрушили миф о непобедимости оружия НАТО и не позволили ВСУ достичь каких бы то ни было успехов в ходе контрнаступления. Об этом в интервью «360» рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня мы видим, что силы русского солдата, мужество наших парней, которые стояли на линии фронта, перемололи почти все авангарды НАТО и разрушили миф о непобедимости натовского оружия, которое так рекламировали. В пустыне против бедуинов воевать ума не надо, конечно, а здесь столкнулись с ребятами с „правильными половыми признаками“», — отметил Балицкий.

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Он добавил, что не удалась стратегия ВСУ по «раздергиванию» российской армии.

«Они пытались нас раздергивать на стольких направлениях: Работино, Угледар, Херсонское направление, Артемовск. Пытались со всех сторон нас зацепить, но не прошло, не раздергали. Наши активно реагирующие резервы везде успевали подойти вовремя», — констатировал глава Запорожской области.

ВСУ не добились практически никакого результата за все время своего «так называемого контрнаступления», кроме того, что потеряли огромное количество людей. По данным европейцев, потери измеряются сотнями тысяч, резюмировал Евгений Балицкий.

Полное интервью с губернатором Запорожской области можно посмотреть на «360» в 19:00 26 декабря.