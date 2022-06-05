Протестующие в Риме потребовали от ЕСПЧ расследовать преступления ВСУ в Донбассе

В центре Рима участники манифестации начали собирать подписи за обращение в Европейский суд по правам человека с призывом расследовать преступления ВСУ в Донбассе с 2014 года. Об этом рассказал организатор акции, лидер политической организации «Единая Италия» Амедео Авондет.

По оценке Авондета, на одной из городских площадей собрались порядка тысячи человек. Они выступают за выход Италии из НАТО и остановки поставок оружия на Украину, написало РИА «Новости».

«Мы заявили о необходимости выйти Италии из безумия экономической войны со снятием санкций. А отправка оружия только подпитывает конфликт», — сказал Авондет в комментарии агентству.

Авондент подчеркнул, что разрешить украинский кризис можно с участием ООН после того, как Россию снова включат в международную политику. Следующую акцию он собирается провести в Неаполе или Реджо-Калабрии.