Простой армейский быт. Минобороны показало, чем кормят российских солдат

Министерство обороны России показало на видео, как организовано материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ в полевых условиях во время спецоперации на Украине. В частности в кадр попали приготовление еды и выпечка хлеба.

На ролике видно, как военнослужащие МТО Западного военного округа выгружают мешки с сахаром, быстро и умело замешивают тесто, нарезают морковь и картофель, варят макароны, суп и подают еду на стол. Солдаты едят с аппетитом.

Судя по следующим кадрам, проблем нет и с помывкой, и со стиркой, и с ремонтом и заправкой техники. В одном из новых районов дислокации российских подразделений были развернуты передвижные механизированные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты МТО, уточнили в Минобороны.

«Особое внимание уделено вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации», — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

Пользователи соцсетей отметили, что хлеб, который пекут на видео, выглядит аппетитно, и даже поинтересовались, где можно такой купить.

«Простой армейский быт, порядок, у каждого своя задача, ничего лишнего, как и положено на службе», — написал один из комментаторов.

«Даже стиралка есть», — восхитился другой.