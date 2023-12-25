25 декабря 2023, 02:36
«Просто шикарная». Боец «Кракена» — о линии обороны ВС РФ в зоне СВО
Боец «Кракена»: оборону ВС РФ в зоне СВО невозможно прорвать
Украинский военный одного из элитных подразделений ВСУ «Кракен» рассказал журналисту Роману Бебеху, что русские подготовили «шикарную» линию обороны, которую было невозможно прорвать во время летнего контрнаступления. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Руссой Весны».
«Это невозможно, мы бы дальше не прошли. <…> У них оборона была отлично подготовлена. По сравнению с нашим наступлением их оборона была просто шикарная. Мы бы ее никак не прорвали», — отметил он.
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По его словам, контрнаступление ВСУ не задалось с самого начала. Им поставили задачу за три дня пройти 15 километров, обогнуть Токмак и выйти на Мелитополь. Только люди, подготовившие этот план, оказались некомпетентными.
Помимо этого, между штурмующими подразделениями ВСУ не был никакого взаимодействия на передовой. В результате «куча бригад постреляли друг друга». Многие наехали на мины и подорвались.
Ранее The New York Times написала, что российская армия перехватила инициативу на большей части линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине.
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Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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