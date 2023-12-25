Спецоперация 25 декабря 2023, 02:36 «Просто шикарная». Боец «Кракена» — о линии обороны ВС РФ в зоне СВО Боец «Кракена»: оборону ВС РФ в зоне СВО невозможно прорвать Официальный сайт президента Украины

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Украинский военный одного из элитных подразделений ВСУ «Кракен» рассказал журналисту Роману Бебеху, что русские подготовили «шикарную» линию обороны, которую было невозможно прорвать во время летнего контрнаступления. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Руссой Весны».

«Это невозможно, мы бы дальше не прошли. <…> У них оборона была отлично подготовлена. По сравнению с нашим наступлением их оборона была просто шикарная. Мы бы ее никак не прорвали», — отметил он.

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По его словам, контрнаступление ВСУ не задалось с самого начала. Им поставили задачу за три дня пройти 15 километров, обогнуть Токмак и выйти на Мелитополь. Только люди, подготовившие этот план, оказались некомпетентными.

Помимо этого, между штурмующими подразделениями ВСУ не был никакого взаимодействия на передовой. В результате «куча бригад постреляли друг друга». Многие наехали на мины и подорвались.

Ранее The New York Times написала, что российская армия перехватила инициативу на большей части линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине.