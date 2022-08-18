Планы ВСУ устроить провокацию на Запорожской АЭС еще раз подтверждают, что украинские военные ведут себя как фашисты. Они уже не раз доказывали это, устанавливая пулеметные гнезда в жилых домах, а теперь продолжают показывать свою сущность, устраивая атаки на станцию. Об этом в беседе с «360» заявил председатель Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП) Игорь Фомичев.

«Безголовые люди устраивают провокацию, что я могу сказать. И что бы мы ни делали, они все равно будут говорить, что это не они, а мы. Но ведь там работают наши специалисты, хотя бы поэтому — разве мы будем по своим людям стрелять? Это первый момент. Второй — купол они не пробьют, реактор не разрушат. Это заложено в конструкции станции, но отработанное топливо стоит в бассейне выдержки и остывает. И в это отработанное топливо они могут попасть», — сказал специалист.

Фомичев пояснил, что конструкция станции такова, что реактор находится не на поверхности. Сверху над ним возводится железобетонный купол, который имеет достаточно высокую прочность и может выдержать даже падение самолета.

«Так просто разрушить реактор сложно. Конечно, можно заряды какой-то огромной мощности применить, которые специально рассчитаны на то, чтобы пробивать бетон», — сказал он.

Возможен второй Чернобыль

В случае, если это все-таки произойдет, можно говорить о катастрофе, похожей на Чернобыль. Фомичев заметил, что и в трагических событиях на ЧАЭС были виноваты власти Украины.

«Это правительство Украины в свое время поставило туда людей, которые никогда не знали, что такое ядерный реактор. Это были специалисты из традиционной энергетики. Поэтому они поставили эксперимент, сколько выработает турбина на заглушенном реакторе, когда она крутится по инерции. Но техника не давала такой возможности. Поэтому они отключили семь степеней защиты — и, конечно, бабахнуло», — пояснил он.

Теперь Украине надо устроить международную провокацию, подчеркнул Фомичев. Он добавил, что такие действия просто не укладываются в голове. Эксперт напомнил, что ВСУ ставят пулеметные гнезда в жилых домах, размещают артиллерийские орудия во дворах детских садов или школ. Поэтому любым провокационным действиям со стороны Украины уже не приходится удивляться.

«Но это еще раз доказывает, что они фашисты, что это абсолютно бессовестные люди», — заключил он.