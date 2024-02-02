Спецоперация 02 февраля 2024, 09:24 Просто фарш. Пленный раскрыл потери в одной роте ВСУ Украинский пленный раскрыл потери в одной роте ВСУ РИА «Новости»

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С лета 2023 года в одной из рот ВСУ из 130 человек в строю остались 80. Об этом РИА «Новости» рассказал украинский военнопленный Валерий Селеверстов.

«Если считать с лета, то человек 80 осталось от 130. У кого-то ранения, а кого-то увезли двухсотым», — сказал он.

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Военный рассказал, что их командир сбежал из подразделения прямо с поля боя.

«Это просто смерть, мы же все прекрасно понимаем. Наш командир тупо побежал. Сказал, что он сваливает, а мы можем делать все, что захотим. Просто ушел из блиндажа», — добавил боевик.

Еще один пленный, Назар Вочкевич, признал, что украинские власти не дорожат людьми.

«Я не выбирал эту власть, а один ничего в целой стране решить не смогу. Там всем правят деньги. Мы для них просто фарш, вот так они относятся к военным. Это мое мнение», — заключил он.

Ранее кадровый офицер ВСУ Юрий Касьянов призвал правительство Украины раскрыть реальные цифры боевых потерь. По его словам, население станет помогать армии еще больше, если узнает истинное положение дел на фронте.