Эксклюзив 14 января 2023, 21:40 «Просили расцеловать их детей». Житель Раменского встретится с мобилизованным сыном и его сослуживцами в зоне СВО Житель Раменского Виктор в составе «Гуманитарного батальона» встретится с сыном в зоне СВО

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Виктор из Раменского округа Подмосковья сможет встретиться с мобилизованным сыном в зоне СВО. Это вторая его поездка на линию фронта. Впервые он приехал к сыну в середине декабря. А сейчас в составе «Гуманитарного батальона» приехал снова с приветами и посылками от семей сослуживцев сына. Корреспондент «360» Ольга Мациевская узнала, что чувствует Виктор накануне такой важной встречи.

«Эмоции просто переполняют душу, выливаются слезы из глаз. Может быть, конечно, будет уже полегче, потому что знаю где, с кем и в каком коллективе он находится. Первая встреча, конечно, волнительнее, чем вторая, но все равно переживаний никуда не денешь из души. Пока он здесь, все равно волнуешься и переживаешь», — поделился Виктор.

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Он рассказал, что в этот раз привез с собой множество передач и посланий от родителей других солдат, которые служат вместе с его сыном.

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«Все родители, которые привозили посылки, все очень трогательно отнеслись. И все просили расцеловать их детей, сыновей и мужей», — сказал он.

После первой поездки Виктор встретился с родственниками сослуживцев сына, передал им приветы с фронта и ответил на все вопросы, став посредником между мирной жизнью в Подмосковье и зоной СВО.

«Любите своих детей. Надейтесь и ждите. Они придут, вернутся, выполнив свой долг достойно и с честью», — такой посыл передал Виктор всем родителям, которые ждут возвращения своих детей.