Спецоперация 07 марта 2024, 08:52 «Просидели 55 суток в подвале». Пленный украинский боец — об условиях содержания в ВСУ Пленный украинец Бугарь пожаловался на тяжелые условия содержания в ВСУ Freepik

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Пленный украинский боец Владимир Бугарь, взятый в Авдеевке, рассказал о тяжелых условиях содержания в ВСУ — 55 днях в подвале, нехватке воды и еды. Его процитировало РИА «Новости».

«Завезли нас на одну из шахт, мы там сидели и ждали распределения. Нам дали оружие, боеприпасы и забросили в район Авдеевки. Мы сидели в подвале <…> 55 суток», — вспомнил Бугарь.

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Он сообщил, что получил обморожение ног.

Пленный рассказал также, как попал в армию, — по его словам, его и будущих сослуживцев забрали обманом, не предупредив, куда и зачем, отняли документы и везли в Покровск, «как заключенных» — без воды и еды. Две недели украинцу пришлось самому ухаживать за раненым товарищем — больше это было делать некому. В Авдеевке руководство оставило их в заброшенном здании детсада с сумкой воды и еды и пообещало забрать позже, но этого не случилось. Как только подошли российские военнослужащие, Владимир Бугарь с сослуживцем тут же сдались.

Мужчина предположил, что в противном случае они умерли бы от голода — теперь же их накормили и оказали медпомощь.

Ранее другой украинский пленный рассказал о низком моральном духе в ВСУ.