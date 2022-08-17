Судьбу Украины решит ситуация в Европе, а не исход боевых действий. Если киевский режим не пойдет на уступки, на фоне роста цен и завершения спецоперации к власти придут пророссийские политики, заявило издание The Spectator.

Самая важная битва за Украину может в конечном итоге развернуться в домах, на улицах и площадях по всей Европе, отметил автор статьи, чешский писатель Йозеф Буска. Американские и европейские политики поддерживали президента Владимира Зеленского, однако на фоне приближающейся зимы настроения изменились.

Не проходит и дня, чтобы в заголовках не всплывала тема «газового кризиса», из-за этого общество чувствует безысходность. Йозеф Буска отметил, что Европа переживала беспрецедентный период процветания на протяжении многих поколений. За исключением Югославии, на континенте не было вооруженных конфликтов почти 80 лет.

Теперь же Западу грозят серьезные проблемы. Представление растущей стоимости жизни как необходимой платы за украинскую свободу — верный путь к неприятностям. Бытовые проблемы возьмут верх.

Совокупность военных, экономических и климатических причин приведут к тому, что Россия провозгласит освобождение востока Украины и объявит о завершении спецоперации. Киевский режим не захочет с этим мириться. Публичный образ конфликта быстро изменится, и украинцы предстанут перед европейцами разжигателями, саботирующими мирные усилия Кремля.

«Правительства столкнутся с растущим давлением с целью „нормализации“ отношений с Россией. На смену сопротивляющимся могут прийти прокремлевские политики. Одним словом, Россия выиграет», — написал автор статьи.