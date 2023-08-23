Спецоперация 23 августа 2023, 10:29 Пропускной режим усилили на дорогах в Купянск Марочко: контрольно-пропускной режим стал жестче в Харьковской области Министерство обороны Украины

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Украинские силы начали уделять более пристальное внимание контрольно-пропускным мероприятиям в Харьковской области. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии РИА «Новости».

«На многих участках автодорог, ведущих в направлении Купянска (Харьковской области — прим. ред.), появились новые блокпосты, в том числе мобильные, на которых ведут досмотр автотранспорта и личных вещей граждан», — рассказал он.

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По его словам, на информационных досках повесили большое количество фотороботов и снимков со словом «разыскивается». На них изображены люди в военной форме Украины.

Марочко обратил внимание, что правоохранители проверяют на блокпостах смартфоны. Если у машины есть видеорегистратор, то с него просят удалить все записи или забирают карты памяти. Гражданский транспорт, если он направляется в сторону Купянска, не пускают. В частности, разворачивают даже тех, кто отправляется туда забирать родных.