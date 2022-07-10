«Заходим в Херсон». Бойцы ВСУ под обстрелом высмеяли пропаганду Украины

Украинские военные продолжают нести большие потери в личном составе и технике. Но командование и власти распространяют данные об обратном. При этом такая пропаганда, которая, как полагают в Киеве, должна поднять боевой дух, вызывает смех у военнослужащих.

Один из них снял видео из окопа из-под обстрела, где вместе с сослуживцами не мог остановить хохот от официальных сводок генштаба ВСУ.

«Заходим в Херсон», — говорит он, снимая других смеющихся в окопе военных. На кадрах слышны звуки взрывов.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что украинское командование увеличило отправку неподготовленных резервистов на передовую. Их принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.