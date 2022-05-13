Промзону в Рубежном полностью зачистили от украинских боевиков

Подразделения Народной милиции ЛНР полностью зачистили промышленную зону города Рубежное. Об этом сообщил официальный представитель НМ республики Иван Филипоненко.

«Накануне благодаря слаженным действиям подразделений НМ ЛНР была пресечена попытка прорыва националистических формирований Украины в район Рубежного», — отметил он.

В настоящее время Народная милиция вместе с общественными организациями продолжает доставку гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий, помощь также отправляют в прифронтовые населенные пункты.

Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы населенных пунктов республики. За минувшие сутки ВСУ выпустили 16 снарядов из артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров по населенным пунктам Первомайск и Кременная. Позиции украинских боевиков, с которых велся огонь, были оперативно обнаружены и уничтожены, добавил Филипоненко.