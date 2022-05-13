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    13 мая 2022, 11:01

    Промзону в Рубежном полностью зачистили от украинских боевиков

    Народная милиция ЛНР сообщила о зачистке промзоны в Рубежном

    Александр Иванов

    Подразделения Народной милиции ЛНР полностью зачистили промышленную зону города Рубежное. Об этом сообщил официальный представитель НМ республики Иван Филипоненко.

    Промзону в Рубежном полностью зачистили от украинских боевиков

    «Накануне благодаря слаженным действиям подразделений НМ ЛНР была пресечена попытка прорыва националистических формирований Украины в район Рубежного», — отметил он.

    В настоящее время Народная милиция вместе с общественными организациями продолжает доставку гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий, помощь также отправляют в прифронтовые населенные пункты.

    Вооруженные формирования Украины продолжают обстрелы населенных пунктов республики. За минувшие сутки ВСУ выпустили 16 снарядов из артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров по населенным пунктам Первомайск и Кременная. Позиции украинских боевиков, с которых велся огонь, были оперативно обнаружены и уничтожены, добавил Филипоненко.