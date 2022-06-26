Около тысячи боевиков остались в промзоне Северодонецка

Промышленная зона города Северодонецк Луганской Народной Республики еще не зачищена полностью, в ней остались около тысячи националистов. Об этом ТАСС сообщил помощник главы республиканского МВД Виталий Киселев.

По его словам, в промзоне находятся боевики батальона патрульной службы полиции особого назначения МВД Украины и бойцы территориальных батальонов.

«Всего примерно тысяча человек. Верим, что в ближайшие несколько дней эпопея с этим преступниками завершится», — заявил помощник главы МВД.

Также Киселев сообщил, что иностранные бойцы ВСУ бросили вооружение и покинули окрестности Северодонецка.

«Уходили по два-три человека, ночью переправлялись через реку. Это сообщил один из пленных, он показывал им дорогу», — заключил он.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило о полном освобождении Северодонецка от националистов.