Прокуратура ДНР назвала терактом обстрел СИЗО в Еленовке со стороны ВСУ

ВСУ совершили теракт, когда обстреляли СИЗО в Еленовке. К такому выводу пришло следствие. Эти слова официального представителя генеральной прокуратуры ДНР Виталии Чернявской процитировал ТАСС.

«По факту обстрела колонии в Еленовке Генеральной прокуратурой, а именно следственным управлением, возбуждено и расследуется уголовное дело», — рассказала она.

По ее словам, текущее уголовное дело возбуждено по факту совершения террористического акта по пункту б части 3 статьи 229 Уголовного кодекса ДНР.

Чернявская сообщила, что осколки снарядов с места прилета украинских снарядов уже направлены на экспертизу. По ее словам, в настоящее время установлены не все детали произошедшего. В частности, участники расследования выясняют направление удара и тип боеприпасов.

Обстрел СИЗО в Еленовке со стороны ВСУ произошел в ночь на 29 июля. Об этом сообщил RT. В колонии содержались пленные украинские солдаты. Часть из них погибла в результате прилета. Спустя несколько часов после произошедшего Минобороны России заявило, что обстрел вели из РСЗО HIMARS американского происхождения.