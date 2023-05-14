Спецоперация

14 мая 2023, 13:27

Проявившим мужество в спецоперации военным вручили государственные награды

Минобороны сообщило о награждении в зоне спецоперации отличившихся бойцов

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Отличившихся во время боевых действий в ходе специальной военной операции представили к государственным наградам. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что вручение наград российским военным провели прямо на боевых позициях.

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«В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны сообщил, что отражая атаки противника, мужество и героизм проявили военные подразделений четвертой и 200-й мотострелковых бригад, а также шестой мотострелковой дивизии Вооруженных сил России. 

Награды

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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