Производители оружия в США выразили опасения из-за увеличения поставок на Украину
Reuters сообщил об опасениях производителей оружия в США из-за поставок на Украину
Представители американских оборонных компаний провели встречу с руководством Пентагона и выразили опасения в связи с увеличением поставок оружия украинской армии. Об этом сообщил Reuters.
Производители опасаются, что в случае резкого изменения ситуации они останутся с ненужным оружием.
«Они просто боятся остаться с полными складами вооружений, которые некому продать», — заявил источник.
Ранее Пентагон организовал в Германии специальный центр, который будет отслеживать поставки оружия Украине. Ведомство сообщало, что американские власти поставят ВСУ 16 вертолетов Ми-17, 90 гаубиц и около 700 барражирующих снарядов Switchblade.
Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев 24 апреля пообещали Украину финансовую помощь на 700 миллионов долларов.