Производители оружия в США выразили опасения из-за увеличения поставок на Украину

Представители американских оборонных компаний провели встречу с руководством Пентагона и выразили опасения в связи с увеличением поставок оружия украинской армии. Об этом сообщил Reuters.

Производители опасаются, что в случае резкого изменения ситуации они останутся с ненужным оружием.

«Они просто боятся остаться с полными складами вооружений, которые некому продать», — заявил источник.

Ранее Пентагон организовал в Германии специальный центр, который будет отслеживать поставки оружия Украине. Ведомство сообщало, что американские власти поставят ВСУ 16 вертолетов Ми-17, 90 гаубиц и около 700 барражирующих снарядов Switchblade.

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев 24 апреля пообещали Украину финансовую помощь на 700 миллионов долларов.