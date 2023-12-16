Эксклюзив 16 декабря 2023, 22:38 Произошла переоценка. Бойцы ВСУ продолжат добровольно сдаваться в плен Военный журналист Борзенко: бойцы ВСУ продолжат добровольно сдаваться в плен

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Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе с Курской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт. Он призвал и других военнослужащих ВСУ складывать оружие, чтобы спасти свои жизни. Будет ли продолжатся тенденция добровольной сдачи в плен, рассказал Елене Кононовой в стриме «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — его прямая речь.

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Сдача в плен продолжится

Я считаю, что будет. Шесть человек сразу — это не рекорд. Обычно они сдаются по два-три человека. Бывают разные ситуации. Если это на передовой происходит, то оставшиеся лежат в окопах, и когда приходят наши бойцы, они просто кричат «не стреляйте» и сдаются.

То есть они даже это закладывают в свои расчеты дальнейшего поведения. Они не способны на предательство, потому что если они попадут в плен ВСУшникам, их расстреляют как людей, которые поменяли свои взгляды и воюют за противника.

РИА «Новости»

Произошла переоценка

У многих было переосмысление жизненной ситуации. Потому что пока они находились в этих отстойниках (я не знаю, как еще можно назвать эти дома отдыха, образно говоря), они увидели книги, газеты, они посмотрели телевидение (там стоят телевизоры), что же происходило.

Произошла какая-то переоценка, понимаете? Они сбросили всю эту пропаганду, которая давила больше 10 лет. Они это сбросили и просто прозрели. Но с другой стороны просто поняли, на чьей стороне правда, и попросились воевать уже за Россию. Известно, что эти ребята воюют хорошо.