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    02 июня 2022, 15:58

    Программу реабилитации разработают для нуждающихся в лечении жителей ЛНР и ДНР

    Депутат Огуль: программу реабилитации разработают для нуждающихся в лечении в Донбассе

    Александр Иванов

    Реабилитационные программы создадут для жителей Донбасса, которые нуждаются в восстановлении здоровья после перенесенных заболеваний. Об этом заявили в Астраханском региональном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия».

    Программу реабилитации разработают для нуждающихся в лечении жителей ЛНР и ДНР

    Такое заявление было сделано депутатом «Единой России» Леонидом Огулем по итогам посещения Луганской Республиканской клинической больницы.

    «Для жителей Донбасса, нуждающихся в реабилитации после перенесенных заболеваний, будут разработаны реабилитационные программы, которые реализуют на территории республики и в РФ», — говорится в сообщении, которое процитировал ТАСС.

    Известно, что с началом специальной военной операции Донбассе работали более 250 российских медиков. По словам Огуля, вместе с российскими врачами планируется создать программы реабилитации жителей Донбасса.

    Во время встречи со спикером Народного совета ЛНР Денисом Мирошниченко и луганскими депутатами были достигнуты и другие договоренности. В планах — синхронизировать законодательство в сфере здравоохранения между РФ и ЛНР.