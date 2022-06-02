Программу реабилитации разработают для нуждающихся в лечении жителей ЛНР и ДНР

Реабилитационные программы создадут для жителей Донбасса, которые нуждаются в восстановлении здоровья после перенесенных заболеваний. Об этом заявили в Астраханском региональном отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Такое заявление было сделано депутатом «Единой России» Леонидом Огулем по итогам посещения Луганской Республиканской клинической больницы.

«Для жителей Донбасса, нуждающихся в реабилитации после перенесенных заболеваний, будут разработаны реабилитационные программы, которые реализуют на территории республики и в РФ», — говорится в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Известно, что с началом специальной военной операции Донбассе работали более 250 российских медиков. По словам Огуля, вместе с российскими врачами планируется создать программы реабилитации жителей Донбасса.

Во время встречи со спикером Народного совета ЛНР Денисом Мирошниченко и луганскими депутатами были достигнуты и другие договоренности. В планах — синхронизировать законодательство в сфере здравоохранения между РФ и ЛНР.