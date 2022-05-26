Профессор из Польши объяснил, почему Шольц не заинтересован в успехе Украины

Германия заинтересована в сильной России, поэтому не желает успеха Украины. Именно этим, по словам профессора Университета Яна Кохановского Павел Сорока в интервью сайту Niezalezna.pl, можно объяснить последние заявления немецких политиков.

Он согласился с аналитиком немецкой оппозиционной партии ХДС Родерик Кизеветтер, который уличил власти в лице канцлера Германии Олафа Шольца в нежелании оказывать серьезную поддержку войскам Украины.

«Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла», — отметил Павел Сорока.

Он связал это с зависимостью Германии от энергоресурсов и политикой страны, направленной на сближение с Россией вопреки общей линии НАТО. Профессор объяснил, что в альянсе произошли серьезные разногласия, и позиция немецкого правительства — одно из их проявлений.