Профессионализм армии РФ обеспечит успех спецоперации

Минобороны РФ продолжает ежедневно докладывать об успехах российской армии в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Уже в ближайшие недели российские военные могут взять Краматорск и лишить армию Украины последних боеспособных сил. В ВС РФ служат профессионалы, полностью готовые справиться с задачами специальной операции на Украине. Об этом «360» сообщил военный эксперт Роман Насонов.

Далее — его речь.

За последние два десятка лет наша армия, возможности государства преобразились. Мы создали уже, по сути, профессиональную армию, которая может данную ситуацию решать. Есть некий добровольческий корпус, условно можно его так назвать, резерв, который тоже готов добровольно, без объявления тех или других мобилизационных решений, принять участие объективно на нашей стороне в реализации данной задачи, которую поставил Верховный главнокомандующий.